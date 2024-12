Fuga di gas a Mesiano, rotta una condotta durante i lavori sulla strada provinciale 17

L'importante arteria è rimasta chiusa durante l'intervento dei vigili del fuoco per riparare la falla e scongiurare una possibile esplosione. Traffico deviato sulla viabilità cittadina

Sta lentamente tornando alla normalità la situazione a Mesiano, dopo che una grossa fuga di gas ha destato non poca preoccupazione tra cittadini e automobilisti. Il tutto ha avuto inizio quando l’escavatore di una ditta, che in questi giorni è impegnata in alcuni lavori lungo la strada provinciale numero 17, durante degli scavi avrebbe urtato la condotta del metano rompendola e provocando una grossa fuoriuscita dello stesso.

Subito è scattato l’allarme. Il grosso quantitativo di gas fuoriuscito avrebbe potuto infatti provocare una esplosione, preoccupazione accresciuta anche dal fatto che nelle vicinanze è presente un distributore di benzina. Sul posto sono giunte due squadre di vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia che hanno provveduto a riparare la falla nella condotta, mentre la Sp 17 è rimasta chiusa durante tutto il tempo necessario all’operazione. Presenti anche i carabinieri che si sono occupati di deviare il traffico nelle strade adiacenti, sia in direzione Vibo che Tropea.