Brognaturo, tutti i bimbi all’Ufficio postale per spedire al Polo Nord la letterina a Babbo Natale

Anche in provincia di Vibo Valentia durante le feste di Natale sempre più bambini decidono di affidare desideri e speranze alle loro letterine, da spedire al Polo Nord. È quanto successo questa mattina a Brognaturo, piccolo centro delle Serre vibonesi, dove un gruppo di bambini della scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto comprensivo Vallelonga si sono ritrovati all’Ufficio postale di piazza Del Popolo per imbucare le loro letterine a Babbo Natale. Madrina dell’evento, il sindaco di Brognaturo, Rossana Tassone.

La lettera a Babbo Natale continua a rappresentare uno dei momenti più belli delle festività natalizie, come testimoniato anche dal giovane direttore dell’Ufficio postale, Maria Teresa Ceravolo. «È stato davvero emozionante poter accogliere i bimbi di Brognaturo con le loro letterine indirizzate al Polo Nord. Ognuno di loro – si legge nel comunicato stampa di Poste Italiane – ha una richiesta da fare a Babbo Natale: chi chiede in dono un giocattolo, chi ha un pensiero per i più poveri. Ai loro desideri unisco anche il mio personale augurio, affinché questi giorni di festa possano essere occasione di gioia per ciascuna delle loro famiglie».

Lo scorso anno, come anche oggi, sono state molte le frasi e i pensieri che i più piccoli hanno dedicato alla difficile emergenza vissuta dai loro coetanei nelle zone di guerra di tutto il mondo. Poste Italiane, impegnata quotidianamente nello sviluppo degli strumenti digitali, rinnova anche quest’anno il fascino e il mistero della tradizione natalizia nelle lettere dei bambini e così tutta la rete logistica diventa strumento per la loro diffusione. Anche con una lettera è dunque ancora possibile trasmettere le proprie emozioni e far viaggiare i sogni dei cittadini del futuro.