Fiori dal Vibonese per addobbare il concerto di Natale in Vaticano: azienda di Pizzo tra le cinque imprese italiane accreditate

La madrina Federica Panicucci

L’Associazione floricoltori e fioristi italiani (Affi) ha fatto sapere in un comunicato stampa che «rinnova per il terzo anno consecutivo il suo sostegno e la sua partnership al concerto di Natale in Vaticano. Straordinario evento spirituale, musicale, culturale, sociale, trasmesso la sera di Natale e in replica ieri per Santo Stefano. Come in tutte le sue precedenti edizioni il concerto di Natale promuove una raccolta fondi effettuata esclusivamente solo attraverso la divulgazione del numero solidale abbinato a uno o più progetti benefici. È proprio un grande onore per noi di Affi in un importante messaggio come quello del concerto di Natale poter arricchire con i nostri fiori il palco e con altrettanta gioia vedere sfilare i cantanti con variopinti bouquet di fiori che con l’eleganza unica di Federica Panicucci vengono presentati».

Il palco del concerto «era reso ancora più bello dagli allestimenti e dalle composizioni floreali create esclusivamente con i fiori italiani dei soci Affi provenienti da filiera di coltura corta, etica e sostenibile. In omaggio alla festività più amata da tutte le persone i colori guida di installazioni di scena del palco erano: bianco crema, argento, ghiaccio brinato, abete argentato e quindi sono stati di grande aiuto asparagus innevato, magnolia argentata in arrivo da Sanremo e orchidee e anthurium bianchi in arrivo da Napoli. Per i bouquet – prosegue poi la nota – sono stati utilizzati: garofani, ranuncoli, strelitzie, anturium, orchidee phalaenopsis nei vari colori natalizi. Per la la cena di gala, effetto bosco innevato con asparago brinato. Nell’atrio il benvenuto agli spettatori lo hanno dato le stelle di Natale in arrivo dalla Calabria. Dalla Toscana invece le prime profumatissime fresie bianche, asparagus myriocladus, ranuncoli e brassiche ornamentali per il bouquet bianco e giallo realizzato per omaggiare Papa Francesco durante l’udienza».

Le cinque cooperative socie Affi che hanno generosamente fornito i fiori sono: Coop 3 Ponti (Sanremo), Coop del Golfo (Napoli), Flora Pompei (Napoli), Flor-Export (Viareggio), Florencia Trade-Santacroce (Vibo Valentia) proprio a rappresentare tutto lo stivale italiano della floricoltura. «Ad allestire alberi di Natale, decorazioni e bouquet è stata una squadra di 8 floral designer Affi, guidati da presidente e vicepresidente dell’associazione, rispettivamente Cristiano Genovali e Mara Verbena e sono: dal Trentino Alto Adige Paolo Maffei e Antonio Trentini, dalla Campania Anna Maria Procaccini; dall’Abruzzo Michela Torti, Nunziatina Di Nunzio e Elisa Belloni, Antonio Milano e Patrizio Bellanti dal Lazio».