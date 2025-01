Reggio Calabria, venditore ambulante si cosparge di benzina e tenta di darsi fuoco

L’inquietante episodio questa mattina quando l’uomo ha cercato di mettere in atto il suo gesto estremo per protestare contro la decisione del Comune di destinare l’area che ospita il mercato a eventi pubblici

Attimi di paura in pieno centro questa mattina a Reggio Calabria. Un venditore ambulante, storico frequentatore del mercato di Piazza del Popolo, ha inscenato un gesto estremo bloccando il traffico con il suo camion e cospargendosi di benzina per minacciare di togliersi la vita. L’uomo, sulla cinquantina, avrebbe agito – secondo quanto appreso sul posto – per denunciare la decisione del Comune di chiudere l’area mercatale e trasformarla in uno spazio dedicato a eventi e manifestazioni culturali, mettendo così a rischio il suo sostentamento.

La situazione è degenerata rapidamente, con momenti di forte tensione tra i passanti e gli operatori del mercato, molti dei quali conoscevano l’uomo. Testimoni raccontano che, dopo essersi versato circa due litri di benzina, l’ambulante abbia accusato un malore, probabilmente per le esalazioni, accasciandosi a terra.

