La neve continua a cadere sui monti vibonesi, mezzi in azione sulla strada tra Mongiana e Nardodipace – VIDEO/FOTO

La neve continua a cadere sulla Calabria e sono ancora molti i disagi, soprattutto per quanto riguarda la viabilità. Il personale di Anas con l’ausilio di mezzi spargisale e spazzaneve, sulle arterie di competenza, sta lavorando per garantire la circolazione in piena sicurezza lungo i tratti interessati dalle precipitazione nevose.

Dalle questa mattina, le squadre Anas sono impegnate lungo la Nsa 572 di Monte Cucco e Monte Pecoraro, nell’area delle Serre vibonesi, tra i territori comunali di Mongiana e Nardodipace.