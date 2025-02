Provincia, sopralluogo di L’Andolina sulle strade delle Serre: focus con gli amministratori di Fabrizia, Mongiana e Nardodipace

Dal territorio la richiesta al presidente di intervenire sulla viabilità anche in prospettiva di uno sviluppo turistico dell’area. Ecco gli interventi eseguiti e quelli in programma

Continuano i sopralluoghi lungo le strade provinciali e i conseguenti appuntamenti di incontro e di confronto del presidente della Provincia, Corrado Antonio L’Andolina, con i rappresentanti istituzionali degli enti locali. L’attenzione stavolta si è concentrata sui Comuni dell’area delle Serre vibonesi: Fabrizia, Mongiana e Nardodipace. Il focus sulla viabilità è iniziato a Fabrizia con il sindaco, Francesco Fazio, che ha preso atto degli interventi eseguiti.

Subito dopo, il presidente L’Andolina si è recato nel comune di Mongiana dove ha incontrato il vicesindaco, Luigi Vallelonga, col quale ha visitato il Museo delle Reali Ferriere. Ed è stato proprio il vicesindaco che ha posto «la necessità di intervenire sul sistema viario, anche in prospettiva di uno sviluppo turistico dell’area». L’incontro, come evidenziato dagli stessi L’Andolina e Vallelonga, «si è rivelato proficuo e cordiale» ed ha sancito «l’impegno a una visita interamente dedicata alle risorse locali per una riflessione sulla loro massima valorizzazione da tenersi in primavera». In entrambi i comuni, l’attenzione si è focalizzata sugli interventi eseguiti recentemente e su quelli in programmazione.

Gli interventi a Fabrizia e Mongiana

Di seguito le opere eseguite, negli ultimi anni, sulla provinciale “Mongiana-Fabrizia”, per come riportato dall’Ente:

S.P. n. 9 “Mongiana Faggio del Re – Laureana di Borrello” avanzo vincolato Opcm 3297/2003, annualità 2022, esecuzioni definite, € 200mila

S.P. n.94 “ex S.S. 501 di Mongiana – dal Km. 0+000 al Km. 19+750”, D.M.123/2020, esecuzioni definite, € 269.243,00

S.P. n.9 “Mongiana Faggio del Re – Laureana di Borrello” D.M., 49/2018, annualità 2023, in esecuzione € 250mila

S.P. n.9 “Mongiana Faggio del Re-Laureana di Borrello”, D.M.123/2020, annualità 2024, in gara, € 69.243,00

S.P. n. 94 “Ponticelli-Mongiana-Fabrizia-Cassari”, D.M. 225/2021, annualità 2024, in progettazione, € 500mila

Ecco anche elencati i progetti ed i finanziamenti destinati dall’attuale amministrazione:

S.P. n.94 “ex S.S. 501 di Mongiana – dal Km. 0 + 000 al Km. 19 + 750”, D.M. 43/2024 (emendamento Mangialavori), lavori in fase di consegna € 100mila

S.P. 94 “ex S.S. 501 Mongiana dal Km. 0 + 000 al Km. 19 + 750”, annualità 2028, D.M. 216/2024 € 162.960,00.

Gli interventi a Nardodipace

La tappa conclusiva del sopralluogo giornaliero effettuato dal presidente L’Andolina è stata infine quella di Nardodipace. Nel corso dell’appuntamento in Comune, il sindaco, Romano Loielo, ha espressamente chiesto alla Provincia di Vibo Valentia «di concordare una gestione condivisa di un tratto di circa 1,5 km appartenente alla Città Metropolitana di Reggio Calabria ma di diretto collegamento con la S.P. 74».

Intervento precedente all’attuale amministrazione e realizzato di recente:

S.P. 75 – 76, D.M. 123/2020, annualità 2024, esecuzioni definite, € 80mila

Di seguito anche l’intervento programmato dall’attuale amministrazione provinciale:

S.P. 75 “Nardodipace S.S. 110”, D.M. 43/2024 (emendamento Mangialavori), in progettazione, € 300mila