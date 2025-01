Gli indagati eccellenti dell’inchiesta di Catanzaro: un cardiologo di fama (Indolfi), l’ex rettore (De Sarro) e un prof (Mollace)

L’operazione ha coinvolto in totale 33 persone accusate a vario titolo di di associazione per delinquere, corruzione, falso, truffa aggravata ai danni dello Stato, maltrattamento e uccisione di animali

C’è il gotha dell’Università Magna Graecia di Catanzaro che ha fatto ricerche in laboratori (i cosiddetti stabulari) in condizioni igieniche precarie, con continui guasti del sistema luce-buio, con ventilazione effettuala non in condizioni di isolamento dall’esterno, con omissione totale dei controlli e delle analisi microbiologiche, tanto che avvenivano anomale morie dei ratti da laboratorio.

Tra gli indagati, oltre all’ex rettore Giovambattista De Sarro, figuarno anche il luminare Ciro Indolfi, cardiologo di fama di recente transitato dall’Umg all’Università della Calabria e presidente della Federazione italiana di cardiologia, e il professore Vincenzo Mollace. Tutti implicati nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Catanzaro che vede coinvolte 33 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere, corruzione, falso, truffa aggravata ai danni dello Stato, maltrattamento e uccisione di animali.

L’accusa nei confronti di Indolfi

Ciro Indolfi, in particolare, è accusato – in concorso con Nicola Costa, veterinario designato responsabile del benessere degli animali dello stabulario di Rocceletta di Borgia, ed Ernesto Palma, responsabile del benessere animale nello stesso laboratorio – di maltrattamento e uccisione di animali.

Secondo l’accusa, nel corso delle sperimentazioni animali per il progetto “Modello di danno vascolare nel ratto per lo studio della reslenosi coronaria nell’arteriopatia obliterante periferica cronica”, 318 ratti avrebbero vissuto in condizioni precarie tanto da essere paragonate e vere e proprie sevizie nei loro confronti. Di questi, 18 sarebbero stati uccisi senza necessità e senza l’autorizzazione del Ministero della Salute.

