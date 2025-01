Ancora acqua non potabile a Vibo, in alcuni quartieri vietato l’uso alimentare e per l’igiene personale: ecco dove

Il sindaco Enzo Romeo ha emesso la relativa ordinanza dopo i controlli dell'Asp su alcuni campioni prelevati in via Emilio Sacerdote che sono risultati contaminati da batteri colifomi, escherichia coli e ammonio

Alla vigilia del Consiglio comunale aperto agli interventi della cittadinanza, che domani, sabato 18 gennaio, affronterà la questione della crisi idrica a Vibo, cade una nuova tegola sulla già precaria situazione a Vibo. Il sindaco Enzo Romeo, infatti, ha firmato un’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua per alcune vie del centro cittadino. Il documento è stato adottato «a seguito di una nota dell’Asp – si legge nel comunicato stampa del Municipio – con la quale si comunicava l’esito delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua potabile prelevati in via Emilio Sacerdote di Vibo Valentia, dalle quali è emerso che gli stessi campioni risultano non conformi a causa della presenza di batteri coliformi, escherichia coli ed ammonio».

Visto che i prelievi «non conformi rientrano nella stessa rete idrica, alimentata dalle medesime fonti di approvvigionamento, che è limitata ad una parte del centro abitato di Vibo Valentia e non ha continuità con la restante rete comunale – specifica l’Ente -, il divieto di utilizzo dell’acqua riguarda nello specifico le seguenti vie:

Via S. Aloe , da viale Alcide De Gasperi fino a via XXV Aprile (escluse Scuola di Polizia e Questura);

, da viale Alcide De Gasperi fino a via XXV Aprile (escluse Scuola di Polizia e Questura); Via Emilio Sacerdote ;

; Via Antonio Assisi ;

; Via Filippo Polistena ;

; Via Angelo Leone.

Nelle suddette vie «l’acqua non può essere utilizzata per uso alimentare, igiene della persona, igiene orale, lavaggio oggetti per l’infanzia (biberon, contenitori pappe, ecc.), lavaggio e preparazione degli alimenti, lavaggio stoviglie o utensili da cucina e lavaggio apparecchiature sanitarie. L’acqua può invece essere usata per la pulizia della casa e per il funzionamento degli impianti sanitari». L’amministrazione ha in fine fatto sapere che «comunicherà prontamente ogni successiva variazione».