Sant’Onofrio: entrano nella scuola dell’infanzia, distruggono i lavoretti di Natale dei bimbi e rubano… le merendine

Nei giorni scorsi, la scuola dell’infanzia di Sant’Onofrio è stata ancora una volta bersaglio dei vandali. Un gruppo di persone si è infatti introdotto furtivamente nei locali di Via del Signore: presi di mira i distributori di merendine e bevande, danni agli armadietti e non sono stati risparmiati nemmeno i lavoretti realizzati dai bambini nei mesi scorsi. Un’azione ingiustificabile e senza senso, quella che si è consumata nelle ore notturne tra il 15 e il 16 gennaio e che, nella mattinata seguente, ha dato il buongiorno a docenti e alunni. Da quello che si apprende non è la prima volta che si verificano fatti del genere che oltre a dare fastidio, offendono tutta la comunità la quale però non deve essere scalfita da episodi così, soprattutto quando a farne le spese sono i bambini. L’appello che si alza da parte di genitori ma anche dei collaboratori e degli addetti scolastici è che si prendano provvedimenti per porre fine a questi episodi incresciosi che si ripetono da troppo tempo.

La versione del dirigente scolastico Vitale

Sulla questione ha fatto il punto il dirigente scolastico Raffaele Vitale, spiegandone la dinamica: «Ritengo opportuno fornire alcuni chiarimenti circa l’introduzione di ignoti all’interno degli edifici scolastici dell’Istituto comprensivo di Sant’Onofrio. Questi episodi, prontamente segnalati alle forze dell’ordine, si ripetono occasionalmente dal mese di novembre in alcune scuole del nostro istituto e in particolare in quelle ubicate in Via del Signore. Non si tratta in realtà di danneggiamenti a sedie o banchi, ma di episodi che riguardano quasi esclusivamente il consumo di cibi all’interno degli edifici scolastici oggetto di attenzione e di alcuni modesti danni a qualche armadietto o a qualche infisso. Alcuni episodi particolarmente sgradevoli hanno riguardato la scuola primaria, dove sono stati danneggiati e resi inutilizzabili i lavori natalizi creati dai bambini come dono per i genitori e la scuola dell’infanzia, dove sono stati trafugati alcuni giochini».

L’atto comunque non rimarrà senza conseguenze: «Sulla questione sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della locale Stazione – afferma lo stesso Vitale -, sempre intervenuti sullo stato dei luoghi con i rilievi del caso, che procedono a ritmo serrato, per risalire e individuare i colpevoli. Trattandosi di episodi che, seppur di modesta entità, sono sempre da considerarsi gravi e che, probabilmente, riguardano alcuni minori della nostra comunità. La scuola ha deciso di incrementare le già previste attività di educazione civica, per sensibilizzare gli alunni e le rispettive famiglie al rispetto della cosa pubblica e delle regole. L’augurio è quello che non si verifichino più episodi del genere».