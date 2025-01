Il Circo d’Acqua fermato a Vibo dal maltempo, impossibile montare le attrezzature: «Andremo in scena domenica, biglietti validi»

In una città che ha mille problemi con l’acqua e che si appresta a un Consiglio comunale aperto sulla questione, forse c’era d’aspettarselo: il Circo d’Acqua, lo spettacolo circense caratterizzato da coreografie acquatiche, non potrà debuttare questa sera come previsto, sul pratone di viale della Pace, dove da qualche giorno erano arrivati i tir con le insegne. Ma questa volta la crisi idrica non c’entra.

«Non abbiamo potuto istallare le nostre attrezzature a causa del maltempo», spiegano in una nota i titolari, che hanno chiesto a Il Vibonese di rilanciare il proprio appello: «Il forte vento ha reso impossibile il montaggio degli impianti necessari per gli spettacoli previsti. Nonostante la difficoltà di questa situazione, ci auguriamo che, con il miglioramento delle condizioni meteo, gli spettacoli possano iniziare regolarmente domenica. Tutti i possessori di promozioni cartacee, promozioni sui social e biglietti acquistati online potranno utilizzare i loro ticket anche per la giornata di domenica».



Infine, si rivolgono direttamente ai potenziali spettatori: «Invitiamo il pubblico a sostenerci in questo momento particolarmente complesso. Il vostro sostegno è fondamentale per noi! Ringraziamo per la comprensione e ci scusiamo per l’inconveniente. Per ulteriori aggiornamenti, seguire i nostri canali ufficiali».