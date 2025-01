‘Ndrangheta, arrestato a Ionadi un esponente del clan  Soriano: deve scontare 14 anni

La Corte di Cassazione

È stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Filandari, Francesco Parrotta, 41 anni, del luogo, ma residente a Ionadi, condannato in via definitiva al termine dell’operazione antimafia denominata “Nemea” nella quale sono confluiti anche gli atti dell’operazione Rinascita Scott per quanto attiene il troncone d’indagine sul clan Soriano. Francesco Parrotta è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 11 mesi di reclusione per associazione mafiosa (clan Soriano di Filandari) e narcotraffico, con conferma così della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Francesco Parrotta è stato in particolare ritenuto uno degli uomini di fiducia del boss di Filandari Leone Soriano, quest’ultimo condannato in via definitiva nello stesso processo a 20 anni di reclusione. Parrotta era stato detenuto in un primo tempo dal 8 marzo 2018 per il procedimento Nemea e dal 19 dicembre 2019 per Rinascita Scott, ma il 23 giugno 2021 era stato rimesso in libertà per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare. A distanza di pochi giorni, tuttavia, la Corte d’Appello di Catanzaro aveva nuovamente disposto, su richiesta della Dda di Catanzaro, la custodia in carcere per Parrotta con riferimento a un’accusa di narcotraffico (misura poi annullata dal Riesame e dalla Cassazione con nuova scarcerazione).Andata definitiva mercoledì sera la condanna ad opera della Cassazione, Parrotta è stato prelevato dai carabinieri e condotto nel carcere di Vibo Valentia per scontare la pena.

