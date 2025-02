Agguato a Rombiolo, 44enne lascia il carcere per i domiciliari

Il ferito Carmelo Castagna

Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, in accoglimento di un’istanza proposta dall’avvocato Giuseppe Bagnato, ha ordinato la scarcerazione di Michele Castagna, 44 anni, di Rombiolo, sostituendo la misura in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il 44enne era stato tratto in arresto nell’ottobre scorso insieme al padre Giuseppe Castagna, di 64 anni, poiché ritenuto responsabile del tentato omicidio ai danni di un 55enne del luogo, Carmelo Castagna.

I fatti risalgono al 22 aprile del 2024 quando Carmelo Castagna si trovava in una stradina secondaria nei pressi del centro abitato di Pernocari quando è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco al volto e al busto mentre si trovava all’interno della sua autovettura, riuscendo a salvarsi solo fingendosi morto. La vittima, gravemente ferita, ha poi raggiunto l’abitazione del fratello il quale ha allertato i soccorsi per un veloce trasferimento del ferito in ospedale. Secondo l’ipotesi investigativa, alla base della sparatoria ci sarebbero state vecchie tensioni tra la vittima e i due arrestati. Dopo un periodo di carcerazione, il difensore di Michele Castagna ha depositato un’istanza segnalando come il tempo decorso in carcere, unitamente al contesto familiare dell’indagato e alla possibilità di andare a scontare la misura degli arresti domiciliari in un paese diverso rispetto a quello in cui si sono verificati i fatti, fossero degli elementi da tenere in considerazione in ordine all’affievolimento delle esigenze cautelari. Il giudice ha quindi accolto i rilievi della difesa sostituendo la misura in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.