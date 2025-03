Tropea, disco verde per la messa in sicurezza del cimitero: 246mila euro per ripristinare le mura perimetrali a rischio crollo

Le condizioni esterne di uno dei muri perimetrali del cimitero, foto di repertorio

La Commissione straordinaria del Comune di Tropea ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante i lavori di “Messa in sicurezza del cimitero comunale”, per la riqualificazione di un luogo che da tempo necessita di numerosi interventi di manutenzione anche importanti come, ad esempio, il ripristino delle mura perimetrali che da anni versano in pessime condizioni e, a rischio crollo in alcuni punti, minano l’incolumità pubblica. Proprio sul punto, giusto un anno fa, era intervenuto con una segnalazione urgente all’ex sindaco Giovanni Macrì, l’ex consigliere comunale Antonio Piserà che aveva evidenziato, con tanto di foto, lo stato di profondo abbandono del cimitero e segnalato anche una medesima situazione di pericolo al campo sportivo comunale, dove ancora oggi le mura perimetrali non sono state messe in sicurezza e sono a rischio crollo su passanti e auto parcheggiate.

Il progetto di “Messa in sicurezza del cimitero comunale” recentemente approvato, è finanziato attraverso il Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027. Sebbene il finanziamento del Fondo sia destinato anche all’ampliamento degli impianti cimiteriali, il progetto specificamente approvato in questa delibera riguarda la messa in sicurezza. L’obiettivo principale del progetto è quindi quello di migliorare la sicurezza del cimitero comunale di Tropea. Il finanziamento concesso al Comune di Tropea per questo specifico intervento ammonta a 194.793,69 euro, per una spesa complessiva di 246.695,89 euro con la restante parte di 51.902,20 euro a carico del Comune stesso.

Per il progetto sono state valutate diverse caratteristiche quali la compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l’uso di tecniche e materiali a basso impatto ambientale; l’adozione di provvedimenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale; il reimpiego dei materiali di scavo per minimizzare i conferimenti a discarica oltre a migliorie per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio degli stessi. Infine, per la realizzazione di questi lavori non sarà necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici né alcuna procedura espropriativa, in quanto gli interventi saranno eseguiti all’interno dell’area cimiteriale comunale. Con l’approvazione del progetto, si avvia ora la fase di realizzazione degli interventi, volta a garantire la sicurezza e la dignità di un luogo di riposo e memoria per la comunità di Tropea.