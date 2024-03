Tropea, il consigliere Piserà denuncia gravi pericoli per la pubblica incolumità

Il muro del campo sportivo di Tropea

Il consigliere comunale di Tropea, Antonio Piserà, ha inoltrato una segnalazione urgente al sindaco, Giovanni Macrì, all’Ufficio tecnico del Comune, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e, per conoscenza, al prefetto di Vibo Valentia, relativa a due critiche situazioni di pericolo che – a suo avviso – minacciano la pubblica incolumità nella città di Tropea. “La prima situazione riguarda il muro perimetrale del cimitero comunale – afferma Piserà – in particolare in prossimità dell’ingresso del parcheggio, dove sono state rilevate importanti lesioni. Tali danni, verosimilmente causati da prolungate infiltrazioni d’acqua, compromettono l’integrità strutturale del muro, presentando un rischio significativo per la sicurezza dei cittadini. Inoltre, il crollo del tetto di due tombe, causato da problemi analoghi, solleva serie preoccupazioni riguardo al mantenimento della dignità e del rispetto dei luoghi di sepoltura. La seconda situazione di pericolo è stata identificata presso il muro di cinta della gradinata del campo sportivo comunale, dove segni di deterioramento e instabilità minacciano la sicurezza degli spettatori durante gli eventi sportivi e le riunioni pubbliche”. Il consigliere Piserà evidenzia quindi l’urgenza di interventi immediati per sanare tali criticità, fornendo dettagliata documentazione fotografica a supporto delle sue affermazioni. L’obiettivo è quello, evidenzia Piserà, di “garantire la sicurezza pubblica e preservare l’integrità dei luoghi di grande valore per la comunità di Tropea”. A tal proposito, Antonio Piserà dichiara: “È nostro dovere intervenire tempestivamente per prevenire qualsiasi potenziale incidente che possa mettere in pericolo la vita o la sicurezza dei nostri cittadini e dei visitatori. La sicurezza pubblica è una priorità assoluta e lavoreremo senza sosta per assicurare che Tropea rimanga un luogo sicuro e accogliente per tutti”. Il consigliere si impegna a seguire “da vicino gli sviluppi della situazione, lavorando in collaborazione con le autorità competenti per garantire una risoluzione rapida ed efficace delle problematiche segnalate”.