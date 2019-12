Auto incendiata a Maierato, intervento dei Vigili del fuoco

Le fiamme hanno avvolto la parte anteriore della vettura provocando seri danni. Terzo mezzo interessato da un rogo in una sola giornata

È di tre auto incendiate il bilancio della giornata di ieri. Oltre alle due di Nicotera, un’altra è stata interessata da un rogo (sulla cui natura sono in corso accertamenti) che l’ha pesantemente danneggiata. In questo caso l’auto, un’Audi A8, era parcheggiata in contrada Olivara a Maierato. Pronto l’intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che, ricevuta la segnalazione intorno alle ore 20, hanno provveduto a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la vettura. Sul rogo hanno avviato indagini i carabinieri.