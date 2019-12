Due auto in fiamme nella notte a Nicotera, indagano i carabinieri

Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco che hanno tratto in salvo una persona rimasta bloccata in un’abitazione vicina

In fiamme nella notte a Nicotera in via Duomo due auto parcheggiate a ridosso di uno stabile. Le fiamme si sono propagate sino al portone di un’abitazione e il fumo ha invaso alcune stanze dove all’interno c’era il proprietario dell’immobile. Sul posto, intorno alle ore 3.30, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che hanno tratto in salvo – rompendo una finestra – una persona rimasta bloccata dalle autovetture in fiamme. Per i rilievi e l’avvio delle indagini si sono portati sul luogo dell’incendio anche i carabinieri della locale Stazione unitamente ai sanitari del 118 che hanno preso in cura la persona rimasta intrappolata nell’immobile. Le due auto sono andate completamente distrutte.