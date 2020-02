Abbandono di rifiuti, “beccate” dieci persone: 8mila euro di multa

I Carabinieri forestali piazzano le foto-trappole e individuano i responsabili. A Vallelonga denunciato un imprenditore edile

I militari della stazione carabinieri Forestale di Serra San Bruno, mediante il posizionamento di alcune foto-trappole in determinate aree particolarmente sensibili del territorio comunale, nella prima quindicina del mese in corso hanno identificato dieci persone, riprese nell’atto di disfarsi di rifiuti di vario genere, classificati quali urbani e speciali non pericolosi contribuendo, con la loro condotta, al deturpamento delle aree interessate. A carico dei trasgressori sono stati avviati i relativi procedimenti amministrativi, in relazione ai quali sono state contestate sanzioni per un importo complessivo di oltre 8.000 euro. Nel comune di Vallelonga i militari forestali della locale stazione hanno deferito in stato di libertà G. N., di Vallelonga poiché, quale legale rappresentante di impresa, si rendeva responsabile dell’abbandono di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dall’attività di imprenditore edile esercitata.



Nell’ambito dei servizi predisposti dal Gruppo carabinieri Forestale di Vibo Valentia, dall’inizio dell’anno, particolare attenzione è stata posta al fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti grazie ad una intensificata attività di controllo del territorio. L’invito rivolto ai cittadini è quello di segnalare presunti illeciti al numero di emergenza ambientale 1515.