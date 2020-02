Tentata rapina a distributore carburanti di Soriano

Due malviventi hanno puntato le pistole contro il benzinaio ma si sono dileguati a mani vuote

Tentata rapina al distributore di carburanti Sant’Irene nel territorio comunale di Soriano Calabro, lungo la strada che conduce allo svincolo autostradale delle Serre. Due individui a bordo di un’auto si sono portati nella stazione di servizio ed hanno puntato due pistole all’indirizzo del proprietario L.P. . L’uomo, però, non portava con sé del denaro ed i due malviventi, dopo averlo frugato nelle tasche, si sono dileguati a mani vuote. Prima di fuggire sono però riusciti a farsi consegnare qualcosa da altri automobilisti che si trovavano in quel momento a fare benzina. Sul posto si sono quindi portati i carabinieri che hanno avviato le indagini nel tentativo di risalire agli autori della tentata rapina. L’auto usata per l’azione delittuosa – una Citroen – è stata ritrovata dai militari dell’Arma non distante dall’ingresso nel paese di Soriano. Lo stesso distributore di carburanti era stato preso di mira dai malviventi il 26 maggio 2018.