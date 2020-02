Telecamera nascosta nei bagni della scuola, fermato un 57enne di Mileto

Scalpore aveva suscitato nei giorni scorsi il rinvenimento del dispositivo da parte di una studentessa che aveva fatto scattare le indagini dei carabinieri

Un uomo di 57 anni è stato sottoposto a fermo, questa mattina, dai carabinieri della Stazione di Mileto, in relazione al rinvenimento di una microcamera nel bagno delle studentesse dell’istituto professionale De Filippis-Prestia di Vibo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una figura interna all’ambiente scolastico, che avrebbe avuto, di conseguenza, libero accesso ai locali dei servizi e dunque tutto il tempo per manomettere il telaio della porta (dietro il quale era stata posizionata la piccola telecamera) e di effettuare i necessari collegamenti nonché di murare con dello stucco il cavetto del dispositivo.



Il caso, esploso nei giorni scorsi dopo il rinvenimento della microcamera da parte di una studentessa, aveva comprensibilmente suscitato non poco sgomento nella popolazione scolastica di un istituto che conta oltre 800 studenti nonché apprensione nelle famiglie che auspicavano una pronta risoluzione del “giallo”.



Con il fermo dell’uomo, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti, si pone dunque un primo significativo risultato nelle indagini condotte in maniera incessante dai carabinieri della Compagnia di Vibo coadiuvati in questo caso dai colleghi della Stazione di Mileto.



