Notte di fuoco nel Vibonese, in fiamme tre automobili

I carabinieri indagano in particolare sul rogo di una Fiat Punto avvenuto a pochi passi di distanza dalla caserma di Francica. Altri episodi a Rombiolo e sull’Autostrada

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

È di origine dolosa il rogo che questa notte ha distrutto un’auto a Francica. Il mezzo, una Fiat Punto, si trovava parcheggiato nei pressi della stazione dei carabinieri. Per spegnere l’incendio si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco provenienti da Vibo Valentia, mentre sull’episodio indagano i militari dell’Arma che hanno avviato le indagini a partire dalla visione delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero offrire un contributo importante per l’individuazione del responsabile.



Un altro incendio è avvenuto a Pernocari, frazione di Rombiolo. Anche in questo caso distrutta dalle fiamme una Fiat Punto, con il rogo che ha pure danneggiato la palazzina di fianco. In questo caso non è ancora del tutto chiara la natura. Indagini in corso. Entrambi gli episodi sono avvenuti intorno alla mezzanotte.



Infine un terzo incendio si è registrato sull’Autostrada, allo svincolo di accesso a Sant’Onofrio in direzione Sud. In questo caso si è trattato di un incendio autonomo di una Audi, fortunatamente senza gravi conseguenze. Tempestivo, pure in questo caso, l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno avuto un gran da fare in questa notte di fuoco.