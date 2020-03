Vibo, ragazza minaccia il suicidio: tratta in salvo dalla Polizia

La donna si trova ora in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto anche Vigili del fuoco e un’ambulanza del 118

Minacciava di suicidarsi, probabilmente in preda ai fumi dell’alcool. Ma il provvidenziale intervento della Polizia l’ha convinta a desistere. Protagonista una ragazza straniera che questa mattina ha fatto temere il peggio. Il fatto è avvenuto questa mattina in via degli Artigiani, nei pressi del liceo Scientifico, di fronte all’incrocio tra il palazzo della Provincia e il terminal bus, molto trafficato in quel momento. Non sono chiari i motivi del gesto, che non è stato portato a termine grazie agli agenti della Questura di Vibo Valentia che l’hanno indotta ad abbandonare i tragici propositi. Sul posto, ad ogni modo, si erano portati anche i Vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, che successivamente ha condotto la ragazza in ospedale dove ora si trova per gli accertamenti del caso.



È il secondo intervento in pochi giorni per gli agenti delle Volanti, già presenti sul caso dell’agricoltore che qualche giorno fa minacciava di darsi fuoco dopo essersi cosparso di benzina e chiuso nella sua auto, nei pressi del bivio per Longobardi, alle porte di Vibo Valentia.