Coronavirus in Calabria: edizione straordinaria del Tg su LaC Tv

Servizi, collegamenti in diretta e ospiti. Si parte alle 13.30. Sul canale 19 del digitale terrestre, in streaming sulle nostre testate e sui nostri canali social

Edizione straordinaria del telegiornale in diretta oggi su LaC Tv per fare il punto sull’emergenza coronavirus anche in Calabria. Si parte alle 13.30 sul canale 19 del digitale terrestre, in streaming sulle nostre testate e sui nostri canali social. In studio il direttore Pasquale Motta e Rossella Galati che analizzeranno la situazione attuale in Calabria con servizi, collegamenti in diretta, ospiti e commenti.



Al momento sono nove i pazienti risultati positivi al test del coronavirus in Calabria: quattro nel Cosentino, uno a Reggio (ieri dimesso dal Grande ospedale metropolitano) due coniugi a Catanzaro (di questi l’uomo, un 67enne, è attualmente ricoverato all’ospedale Pugliese del capoluogo) e due coniugi a Vibo (attualmente in isolamento domiciliare perché asintomatici).



Coronavirus, due casi positivi a Vibo: la conferma da Catanzaro