Cade da una scala da 4 metri d’altezza, grave pensionato di Pizzo – Video/Foto

L’incidente avvenuto all’ex mattatoio comunale. Il ferito trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

1 di 5

Grave incidente a Pizzo. Un ex dipendente comunale, R. E., di 68 anni, è caduto, per cause ancora in corso di accertamento, da un’altezza di circa 4 metri impattando violentemente al suolo e riportando gravi traumi e lesioni tali da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso.



L’incidente è avvenuto nel sito dell’ex mattatoio comunale dove sono in corso dei lavori. Da lì ferito è stato trasportato nel piazzale del supermercato Coop dal personale del 118 intervenuto sul posto perché allertato da due passanti. L’uomo è stato quindi preso in carico dai sanitari dell’eliambulanza per il trasferimento d’urgenza a Catanzaro.