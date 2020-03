Sconfiggiamo insieme il coronavirus, aggiornata la pagina di pubblica utilità Diemmecom

Una sezione web dedicata al Covid-19 per informare e sensibilizzare i lettori durante questo difficile momento storico

Continua l’impegno della società editoriale Diemmecom nel fronteggiare l’emergenza coronavirus. Tutte le testate del Gruppo Pubbliemme hanno incrementato gli sforzi in termini di risorse e mezzi per fornire completezza di informazione e per sensibilizzare i calabresi nell’adozione di comportamenti virtuosi, finalizzati al superamento dell’emergenza sanitaria in atto.



Attraverso la testata LaC News24, Diemmecom ha sviluppato una pagina web dedicata al Covid-19 con la chiara volontà di informare e sensibilizzare i lettori durante questo difficile momento storico.

Impegno costante

Un impegno costante, quello delle nostre testate, per fornire informazioni aggiornate in tempo reale, accurate e verificate sulle vicende legate alla pandemia che sta coinvolgendo tutto il mondo. Un impegno che vede i nostri giornalisti, i tecnici, i direttori e tutto lo staff Diemmecom impegnati in modo costante e preciso per offrire un servizio di qualità a tutti i nostri lettori.



Nella pagina dedicata al Coronavirus di lacnews24.it vengono raccolte, in un unico contenitore, tutte le informazioni, i dati e le indicazioni utili per affrontare in modo responsabile questa emergenza che ci coinvolge tutti.

Sconfiggiamo insieme il coronavirus

Con il messaggio “Sconfiggiamo insieme il coronavirus” vogliamo sottolineare il senso di comunità che ci porterà a superare insieme questo periodo di emergenza sanitaria globale e abbiamo ritenuto doveroso assumere un impegno di pubblica utilità che ha portato alla creazione di una pagina dedicata dove i lettori possono ogni giorno trovare:



– le ultime news, i dati e gli aggiornamenti sul #coronavirus

– una sezione caratterizzata dagli hashtag #attentacalabria e #iorestoacasa con l’elenco delle norme da seguire per sconfiggere il coronavirus

– tutte le videonotizie sul coronavirus firmate LaC News24

– #ItaliaSiamoNoi, le buone notizie e le iniziative solidali dell’Italia che resiste

– #ilnostroimpegno, che contiene i messaggi di sostegno e gli appelli al rispetto delle regole lanciati da tutte le donne e gli uomini di Diemmecom

– tutte le informazioni e i numeri di pubblica utilità

Abbiamo quindi ulteriormente aggiornato e arricchito la pagina di nuove sezioni dopo il primo lancio per offrire ai lettori un servizio di informazione migliore. Ognuno di noi può dare il proprio contributo per sconfiggere il coronavirus, sia rispettando le regole e le indicazioni degli enti preposti, sia condividendo un’informazione corretta.

Per questo motivo chiediamo a tutti i nostri lettori di diffondere e condividere questa pagina. Visita la pagina: https://lacnews24.it/coronavirus/