Dal Reggino alle Serre per vedere la neve, denunciate cinque persone

Da Caulonia a Nardodipace per vedere la neve. Nulla di strano senza coronavirus, ma in piena emergenza ogni spostamento deve essere validamente giustificato e cinque persone provenienti dalla provincia di Reggio Calabria hanno fornito questo motivo ai Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno che li hanno fermati e quindi denunciati per l’inosservanza delle norme “anti-contagio” disposte dall’apposito decreto del Consiglio dei ministri riguardante le misure urgenti di contrasto alla diffusione del Covid-19.



