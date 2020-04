Camion in fiamme a Caria nei pressi del castello

L’incendio ha avvolto completamente il mezzo. Ancora da accertare le cause del rogo

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Un camion di un corriere a pochi passi dall’ingresso del castello Galluppi di Caria, per cause ancora in corso di accertamento, è andato in fiamme. L’incendio ha avvolto totalmente il mezzo che sta bruciando in strada nella piccola frazione del comune di Drapia. Sono stati alcuni cittadini del luogo a dare l’allarme e ad allertare i vigili del fuoco che da Vibo Valentia si sono recati sul posto con una squadra ed un’autobotte di supporto al fine di spegnere l’incendio e stanno ora provvedendo a mettere in sicurezza l’intera zona. Ancora da chiarire cosa ha generato il rogo in pieno giorno.