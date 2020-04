Coronavirus, un nuovo caso nel Vibonese: si tratta di un giovane di Pizzo

Dopo diversi giorni di “contagi zero” si registra una nuova positività in provincia

Dopo diversi giorni di “contagi zero” si registra una nuova positività in provincia

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Un nuovo caso di positività proveniente dal Vibonese è stato accertato sui 294 tamponi processati nell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Si tratta di un giovane originario di Pizzo e proveniente da Marsiglia che, dopo aver contattato le autorità per segnalare il proprio rientro, è stato sottoposto a tampone, risultato positivo. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione e il giovane è stato sottoposto a quarantena domiciliare con sorveglianza attiva.



Dopo diversi giorni di “contagi zero” nel Vibonese, arriva dunque un nuovo caso che porta a 76 il totale delle persone contagiate in tutta la provincia (compresi i decessi e i guariti) e a sette i casi totali nella città di Pizzo, dove si è registrato anche un morto.