Incidente sul lungomare di Nicotera: moto contro auto, grave un ragazzo

Il giovane dopo l’impatto è sbalzato dalla sella andando a schiantarsi sull’asfalto. Ambulanza giunta dopo circa 90 minuti

Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro un giovane di 18 anni, G.B., di Comerconi, che ieri sera poco dopo mezzanotte ha investito con la propria moto contro un’auto alla cui guida si trovava una ragazza rimasta illesa. L’incidente è avvenuto sul lungomare di Nicotera Marina e il giovane dopo l’impatto con l’auto ha perso il controllo della moto andando a schiantarsi sull’asfalto. Immediati i soccorsi da parte delle persone che si trovavano in quel momento sul lungomare, ma per l’arrivo dell’ambulanza si sono dovuti attendere circa 90 minuti. Sulle cause e la dinamica dell’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare eventuali responsabilità.