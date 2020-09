Serra San Bruno, a fuoco la casetta del parcheggio di Santa Maria del bosco – Foto

Il fatto nella tarda serata di ieri. Si propende per l’ipotesi dolosa del rogo. Sul posto i vigili del fuoco del locale Distaccamento

I vigili del fuoco del Distaccamento di Serra San Bruno sono intervenuti intorno alle ore 22.25 di ieri, mercoledì 2 settembre, per un incendio che ha interessato una casetta in legno posta nei parcheggi di Santa Maria del Bosco. L’incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti anche se la matrice dolosa resta l’ipotesi preponderante, è stato domato nel giro di pochi minuti. La casetta, utilizzata dai parcheggiatori, è andata parzialmente distrutta.