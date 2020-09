Sparatoria in località Feudotto a Vibo Valentia, due i feriti – Foto

Sul posto si sono portati i carabinieri e la polizia che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Il fatto sarebbe scaturito da un incidente stradale. Ecco i dettagli e le persone coinvolte

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

1 di 4

Una sparatoria si è consumata questo pomeriggio, in via Salvo D’Acquisto, località Feudotto, a Vibo Valentia. Il bilancio è di due feriti. La dinamica del fatto – sul quale indagano i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia – è ancora da definire. Secondo una prima sommaria ricostruzione la sparatoria sarebbe scaturita da una lite seguita ad un incidente stradale, all’epilogo della quale un uomo, sulle cui tracce si sono messi i militari dell’Arma, avrebbe esploso alcuni colpi di pistola all’indirizzo di una coppia, ferendo in maniera seria il marito, Gennarino Colaci, 44 anni, e solo di striscio la moglie. L’uomo sarebbe stato colpito da un proiettile al torace che lo ha trapassato fratturandogli una scapola ma senza attingere organi vitali. A bordo di un’auto privata, si sarebbe quindi recato al Pronto soccorso, mentre la donna in evidente stato di choc è stata curata sul posto, prima di essere accompagnata in ospedale, da un’ambulanza del 118. Le sue condizioni non destano preoccupazione.