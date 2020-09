Sparatoria a Vibo, si costituisce in Questura presunto autore

L’uomo avrebbe speronato con la propria auto quella delle vittime, quindi la lite e il successivo ferimento a colpi di pistola

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Si è costituito in serata, in Questura a Vibo Valentia, il presunto responsabile del duplice ferimento a colpi di pistola avvenuto questo pomeriggio nel quartiere “Feudotto” della città. L’uomo è stato sottoposto ad interrogatorio negli uffici della Squadra Mobile per chiarire il movente che lo avrebbe portato al ferimento della coppia. I due, marito e moglie, hanno riportato varie ferite, ma solo l’uomo ha fatto ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia. Secondo quanto si è appreso successivamente, l’uomo avrebbe speronato con il proprio mezzo l’auto delle vittime e da qui la lite e la successiva sparatoria.