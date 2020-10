Auto contro pedone a Nicotera, donna trasferita in ospedale

L’incidente lungo la strada panoramica di via Madonna della Scala. In corso di accertamento le cause dello scontro

Auto contro un pedone questa mattina nel territorio comunale di Nicotera in via Madonna della Scala. Un’autovettura proveniente dalla frazione Preitoni ha investito una donna del posto F.L., 55 anni, intenta a fare una passeggiata. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto ha colpito la donna che è finita rovinosamente sull’asfalto. Il conducente si è fermato per prestare i soccorsi e sul luogo dell’incidente si è reso necessario l’arrivo di un’ambulanza proveniente da Vibo Valentia che, dopo i primi soccorsi, ha provveduto a trasferire la donna in ospedale con diversi traumi, ferite e contusioni. Riservata la prognosi. Al vaglio dei carabinieri le cause dell’incidente.