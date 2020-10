Irregolarità nei cantieri, sanzioni per due ditte impegnate a Pizzo

I controlli dei carabinieri portano alla scoperta di un lavoratore in nero e altre inadempienze

I controlli dei carabinieri portano alla scoperta di un lavoratore in nero e altre inadempienze

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Sanzioni per complessive 20mila euro sono state elevate dai carabinieri della Stazione di Pizzo Calabro, guidati da Marco Failla, e dal Nucleo ispettorato del lavoro e dai responsabili Asp-Spisal nei confronti di due imprese di Vibo Valentia impegnate nei lavori di riparazione del tetto della Chiesa dell’Immacolata di Pizzo. I cantieri controllati sono allestiti a margine di piazza Repubblica. E proprio qui dall’ispezione è emersa la presenza di un lavoratore in nero e altre irregolarità in materia di rispetto delle norme sul lavoro.