Marijuana nel comodino, denunciato un 48enne di Dasà

Perquisizione domiciliare nell’ambito dei servizi disposti dalla Compagnia dei carabinieri di Serra San Bruno

Ventisette grammi di marijuana custoditi in un vasetto di vetro, sono stati rinvenuti dai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno all’interno di un comodino della camera da letto di un 48enne di Dasà. L’uomo è stato denunciato alla Procura di Vibo per detenzione di sostanza stupefacente. La marijuana è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi di laboratorio. L’intervento s’inquadra nell’ambito di un servizio disposto dalla Compagnia serrese nel corso dell’ultimo fine settimana, per la repressione dei reati legati alla produzione e alla detenzione di droga, che ha visto impegnati in varie perquisizioni domiciliari i carabinieri delle Stazioni di Arena, Fabrizia, Dinami e Vazzano.