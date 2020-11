Incidente sul lavoro a Filogaso, due operai muoiono folgorati al Comune – Foto/Video

Stavano installando delle grondaie sull’edificio municipale quando un cavo elettrico è venuto in contatto con il ponteggio sul quale si trovavano

Due morti. È il terribile bilancio di un incidente sul lavoro verificatosi stamane intorno alle 11.20 a Filogaso. Secondo una prima ricostruzione, due operai, entrambi 40enni, di una ditta di grondaie del Catanzarese, al lavoro all’interno del cantiere per la ristrutturazione del Comune, sono rimasti folgorati a causa di un cavo elettrico venuto a contatto con il ponteggio sul quale si trovavano per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto si sono portati i sanitari del Suem 118, che avevano richiesto l’intervento di due eliambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri. Inutili i soccorsi.