Coronavirus, a Briatico test rapidi per studenti e anziani

La campagna screening si terrà nella giornata del 4 gennaio nei pressi della guardia medica

Tracciare eventuali positivi al Coronavirus, tutelare le persone più fragili e favorire il ritorno a scuola post Natale in piena sicurezza. Per queste ragioni, il Comune di Briatico – tramite una nota del sindaco Lidio Vallone – ha fatto sapere di aver predisposto una campagna screening anti-Covid destinata a popolazione scolastica (studenti, docenti, personale ata), anziani e disabili. Si tratta di test antigenici che, a partire dal 4 gennaio, dalle ore 8.30, verranno effettuati in modalità drive-in in prossimità della sede della guardia medica.

Test gratuiti

Il tampone – viene precisato dal Comune – è su base volontaria e il costo sarà interamente sostenuto dall’amministrazione. L’ente, invitando le famiglie alla collaborazione, chiede di comunicare in anticipo le eventuali disponibilità a sottoposte a test i ragazzi.

Le categorie coinvolte

A fugare i dubbi sulle categorie coinvolte, il primo cittadino Vallone: «Con i test – spiega – cerchiamo di dare una prima risposta al disagio sociale. Possono essere segnalati non solo i casi di studenti ma anche anziani, pazienti allettati, oncologici, bambini con la sindrome influenzale. Proprio per questo motivo abbiamo coinvolto le famiglie ma soprattutto i medici di base, guardia medica e pediatri affinché ci diano indicazioni. Gli antigenici infatti «danno esiti abbastanza attendibili in poco tempo, consentendo alle istituzioni di intervenire rapidamente», conclude.