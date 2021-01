Scuole, il Tar riapre elementari e medie: bocciato il provvedimento della Regione

Sospesa l'efficacia dell’ordinanza dal presidente facente funzioni Nino Spirlì. Lunedì i più piccoli tornano in aula salvo provvedimenti contrari dei sindaci. Per le superiori invece decisione rimandata al 10 febbraio

di Salvatore Bruno

Il primo round è andato ai genitori sottoscrittori del ricorso depositato dall’avvocato Paolo Perrone, contro l’ordinanza di chiusura delle scuole emanata da Nino Spirlì lo scorso 5 gennaio.

La decisione del Tar

Esito prevedibile

urgente degli effetti del provvedimento impugnato. In altre parole, sempre in relazione alle disposizioni governative ed agli altri decreti tutt’ora in vigore a livello locale., dove il numero dei contagi da coronavirus ha raggiunto livelli preoccupanti.(quindi elementari e medie), mentre per le secondarie di secondo grado (superiori), pur riconoscendo la validità delle argomentazioni proposte nel ricorso, in virtù della maggiore capacità degli studenti più grandi di svolgere la didattica a distanza e della questione relativa ai trasporti, si è riservato di decidere quando entrerà nel merito il 10 febbraio prossimo.

L’esito della decisione dei magistrati amministrativi era scontato. Già, firmatario di un’analoga misura. E successivamente, avevano annullato anche le ordinanze emesse da alcuni sindaci, tra cui Vibo Valentia, Crotone, Rende.