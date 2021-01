Rinascita-Scott: si apre oggi il maxi-processo ma il giudice è pronto ad astenersi

Pesa la ricusazione della Dda di Catanzaro nel troncone del giudizio immediato che però avrà affetto pure sull’ordinario con 325 imputati

Si aprirà oggi dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia il processo con rito ordinario nato dall’operazione antimafia Rinascita-Scott scattata il 19 dicembre 2019. Sono 325 gli imputati, più altri quattro sotto processo con giudizio immediato (gli avvocati Giancarlo Pittelli e Giulio Calabretta, l’imprenditore vibonese Mario Lo Riggio e l’ex sindaco di Nicotera Salvatore Rizzo) in un troncone che dovrebbe essere riunito al principale. Dovrebbe perché per tale ultimo procedimento la Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto la ricusazione per incompatibilità del giudice Tiziana Macrì in quanto da gip distrettuale ha autorizzato un’intercettazione nei confronti di uno degli attuale imputati che è però a giudizio con il rito ordinario. Ciò rende quindi il giudice incompatibile funzionalmente. Lo “scenario” che si apre, quindi, è un’astensione dello stesso giudice anche nel troncone ordinario con 325 imputati, naturalmente dopo la costituzione delle parti. Al momento non sono state ammesse le riprese audio-video del dibattimento. L’udienza – così come tutte le prossime a seguire – si terrà nella nuova aula bunker della fondazione Terina nell’area industriale di Lamezia Terme.



Alla sbarra i clan Mancuso di Limbadi e Nicotera, Lo Bianco-Barba di Vibo Valentia, Pugliese di Vibo, Pardea-Camillò-Macrì di Vibo Valentia, Accorinti di Zungri, Bonavota di Sant’Onofrio, Cracolici di Maierato e Filogaso, Mazzotta di Pizzo Calabro, Barbieri di Cessaniti, Fiarè-Razionale-Gasparro di San Gregorio d’Ippona, La Rosa di Tropea.

Le parti offese individuate dalla Procura distrettuale sono 224, ma meno di 30 si sono costituite parti civili. I collaboratori di giustizia chiamati a deporre sono 58, cinque i testimoni di giustizia. I capi di imputazione sono invece in totale 438.

