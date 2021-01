Lesioni e minacce ai danni di un farmacista a Soriano, una denuncia

La Squadra Mobile identifica un trentenne andato in escandescenze al rifiuto di ricevere un farmaco senza prescrizione medica. Denunciato pure per danneggiamento

La Squadra Mobile di Vibo Valentia ha denunciato in stato di libertà un trentenne di Soriano Calabro (già noto alle forze dell’ordine), per i reati di danneggiamento, lesioni e minacce. Nella serata di domenica, l’uomo si è recato in una farmacia del luogo pretendendo la consegna di un farmaco ansiolitico pur in assenza di prescrizione medica. Al rifiuto del titolare, il 30enne è andato in escandescenze, minacciandolo e aggredendolo, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, e lasciandosi poi andare ad atti di vandalismo nei confronti degli arredi dell’esercizio, prima di fuggire a piedi. La visione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza e l’escussione dei testimoni ha consentito agli operatori della Squadra Mobile di risalire all’autore del reato. Le generalità del denunciato non sono state al momento rese note dalla Questura di Vibo.