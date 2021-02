Chiosco bar abusivo a Nicotera Marina, ordinata la demolizione

Il sequestro era avvenuto a dicembre ad opera della Guardia costiera. Concessione scaduta ed occupazione ben oltre la data del permesso

Un’ordinanza di demolizione di un chiosco bar abusivo è stata emessa dal Comune di Nicotera nei confronti di Isidoro Buccafusca al quale il 17 dicembre scorso la Guardia costiera ha sequestrato un’area demaniale marittima dove era istallato un chiosco adibito a lido. Gli agenti hanno accertato che l’occupazione dell’area a Nicotera Marina veniva mantenuta ben oltre la data di scadenza del titolo concessorio rilasciato dal competente ufficio del Comune. Al responsabile dell’abuso è stato ora ordinato di demolire le opere entro 90 giorni dall’ordinanza e di darne comunicazione all’ufficio tecnico del Comune di Nicotera che provvederà a quantificare e recuperare le somme dovute all’erario a titolo di indennizzo per l’abuso in questione. Copia dell’ordinanza è stata trasmessa alla Guardia costiera di Nicotera Marina, alla Capitaneria di Porto di Vibo alla Procura di Vibo, alla polizia municipale di Nicotera, alla Stazione dei carabinieri,alla Regione Calabria ed all’Agenzia per il demanio.

