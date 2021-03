Emergenza Covid in Calabria, oggi gli stati generali per decidere su misure più stringenti

Al vertice convocato da Spirlì parteciperanno anche sindacati e rappresentanti di maggioranza e opposizione in Consiglio regionale. In campo anche l'ipotesi zona rossa

Si terranno oggi, a partire dalle ore 10, gli stati generali convocati dal presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, per discutere dell’emergenza Covid ed elaborare eventuali nuove strategie di contrasto alla pandemia. Sabato scorso, lo stesso Spirlì aveva ventilato l’ipotesi di un approdo in zona rossa per la regione, circostanza per la quale rimandava appunto ad oggi ogni decisione.

Al vertice – che inizierà alle ore 10 e si svolgerà nella sala Verde della Cittadella regionale di Catanzaro – parteciperanno, tra gli altri, i componenti dell’Unità di crisi regionale per l’emergenza, allargata ai commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere della regione; i dirigenti della Protezione civile regionale; il presidente e i capigruppo di maggioranza e opposizione del Consiglio regionale; i presidenti delle Camere di commercio; i rappresentanti sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Ugl), di categoria (industria, commercio, artigianato, esercenti e consumatori) e di Anci; i delegati della Conferenza episcopale calabra.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sul portale istituzionale e sulla pagina Facebook ufficiale della Regione Calabria.