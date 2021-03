Covid Calabria, Spirlì: «Lunedì decido sulla zona rossa»

In un post su Facebook, il presidente facente funzioni della Regione annuncia la predisposizione di un tavolo tecnico per vagliare eventuali ulteriori restrizioni

«Zona Rossa. Sto predisponendo, per lunedì mattina, un tavolo tecnico con tutte le rappresentanze. Raccolti pareri e osservazioni, potrò decidere nell’interesse di tutti. Non vi fate fuorviare da pochi facinorosi in campagna elettorale: il timone è nelle nostre mani, le vostre e le nostre. Decideremo sempre insieme. Al tavolo tecnico, voi siete rappresentati da me. Anche coloro che blaterano e maledicono. Tutti».

Lo ha scritto il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, in un post su Facebook.

Dai dati emersi ieri dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’emergenza Covid, si evince un netto peggioramento della pandemia in Calabria.