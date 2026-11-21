L'ascesa e il consolidamento del potere della cosca Pane nel comprensorio pre-silano tra le province di Catanzaro e Crotone non sono avvenuti in un vuoto di alleanze, ma si sono intrecciati direttamente con le dinamiche della 'ndrangheta cutrese e con la figura del boss Nicolino Grande Aracri, alias "Mano di Gomma". Dagli atti dell'indagine Airone, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro, diretta da Salvatore Curcio, e vagliata dal Giudice per le Indagini Preliminari Roberta Cafiero, emerge un capitolo investigativo di primaria rilevanza che documenta la storica contiguità, le consultazioni strategiche e i riti condivisi tra la consorteria di Belcastro e il locale di Cutro.

L’escalation del clan e il “braccio operativo” di Cutro

A tracciare con nitidezza la genesi di questo rapporto è il collaboratore di giustizia Angelo Salvatore Cortese, già esponente di primo piano della cosca Grande Aracri e testimone chiave nei grandi processi antimafia celebrati al Nord, tra cui Aemilia e Grimilde.

Interrogato dai magistrati il 22 ottobre 2025, Cortese ha confermato come la famiglia Pane appartenesse all'onorata società da lunghissima data, collocando il momento di svolta nella loro proiezione criminale proprio nel punto di saldatura con i vertici cutresi: «Io conosco il figlio di Rodolfo Pane che era il suocero di Sergio Iazzolino e conosco il figlio Luigi. Loro li conosco bene sia tramite Nicolino Grande Aracri sia tramite Sergio Iazzolino, che poi è stato ammazzato; anche tramite Mario Ferrazzo. Sono entrambi il padre e il figlio appartenenti alla ’ndrangheta da vecchia data».

Secondo la ricostruzione del pentito, l'accelerazione dell'egemonia dei Pane sulla fascia costiera catanzarese fu favorita dall'apporto militare fornito dai generi del capostipite Rodolfo Pane (cl. 1939) i quali agivano come vero e proprio braccio operativo di Cutro per estendere il controllo sociale ed economico da Botricello fino a Sellia.

I summit segreti nell’azienda agricola di Belcastro

L'intesa tra le consorterie si traduceva in vertici periodici riservati organizzati nei territori di competenza della cosca di Belcastro.

A svelare l'esistenza di questi tavoli di compensazione è il collaboratore di giustizia Giuseppe Liperoti, ex membro alla cosca Grande Aracri, che ha spiegato ai magistrati della Dda le riunioni tenutesi nell'azienda agricola dei Pane, situata tra i Comuni di Marcedusa e Belcastro: «L’ho incontrato più volte presso l’azienda agricola dei Pane, sita tra Marcedusa e Belcastro. Nelle riunioni si parlava degli assetti criminali, perché noi di Cutro avevamo problemi con i Dragone, mentre loro avevano problemi con i Trapasso».

Nel corso di questi vertici — ai quali presenziava anche Alfonso Diletto, considerato il referente strategico dei Grande Aracri per l'Emilia-Romagna — le due consorterie coordinavano le risposte militari e le strategie territoriali per fronteggiare i rispettivi avversari storici. Nello stesso contesto, Liperoti definisce Luigi Pane come un vero e proprio "azionista" dotato di diretti contatti con i principali vertici della 'ndrangheta regionale.

«Mano di Gomma gli ha dato il discorso»: i riti in carcere

La profondità del vincolo relazionale tra i vertici di Belcastro e la cosca di Cutro trova un riscontro diretto nelle intercettazioni ambientali captate dalle cimici degli investigatori.

In una conversazione registrata dagli inquirenti, Luigi Pane rievoca le dinamiche della comune detenzione maturata presso la Casa Circondariale di Crotone con un altro detenuto, raccontando come proprio all'interno dell'istituto penitenziario fosse intervenuta la benedizione rituale di Nicolino Grande Aracri: «...E questo… comunque Gennaro era una cosa guarda… lui ce l’aveva sempre con le guardie, sempre un bordello faceva, non dava ascolto a nessuno, proprio lui ce l’aveva con tutti. La cosa che… a me onestamente mi ascoltava, mi ascoltava ma non sempre, ogni tanto, perché lui prima di portarlo a Siano era stato a Crotone. A Crotone aveva incontrato quel pazzo di Mani di gomma, aveva incontrato… e lì ha preso e gli ha dato il discorso. E poi a me mi portava in copiata e allora giustamente lui stava, hai capito con me un pochettino…».

Come evidenziato dalle valutazioni del giudice per le indagini preliminari, l'espressione "gli ha dato il discorso" fa esplicito riferimento al conferimento del "battesimo" d'affiliazione alla 'ndrangheta da parte di "Mano di Gomma", mentre la presenza di Luigi Pane nella "copiata" di quel detenuto certifica l'inserimento formale nei medesimi circuiti di comando.

La pista emiliana: le trasferte al Nord

Il filo rosso tra il clan di Belcastro e l'ambiente cutrese si allungava fino alle roccaforti emiliane. Gli atti dell'indagine documentano i viaggi compiuti dai vertici dei Pane al Nord per mantenere i contatti con gli esponenti della consorteria trapiantati in Emilia-Romagna.

In un'intercettazione captata dagli investigatori, il capostipite Rodolfo Pane (cl. 1939) riferisce all'uomo di fiducia Camillo Gualtieri di essersi recato personalmente a Reggio Emilia per incontrare il "compare Gerardo".

La trasferta, ricostruita con precisione dagli accertamenti della Polizia Giudiziaria, si collocava nella medesima giornata in cui — il 23 ottobre 2021 — si consumava a Cadelbosco di Sopra (RE) l'omicidio di Salvatore Silipo all'interno di un'officina di gommista ad opera di Dante Sestito.

Nel dialogo intercettato, Rodolfo Pane esprime rammarico per non essere riuscito ad incontrare l'autore del fatto di sangue prima che il delitto si compisse, affermando che la sua presenza avrebbe potuto fermare la mano dell'omicida. Di contro, Gualtieri sottolinea l'opportunità di non essere rimasti coinvolti nelle riprese delle telecamere dell'azienda teatro del delitto: «A tale affermazione – si legge nell’ordinanza – faceva riscontro Camillo Gualtieri, il quale osservava come fosse stato, al contrario, preferibile che quell'incontro non avesse avuto luogo, poiché la presenza di telecamere presso l'azienda teatro dell'omicidio avrebbe potuto documentare la presenza di Pane e del suo accompagnatore nei luoghi immediatamente interessati dal grave fatto di sangue».

Un passaggio che dimostra, secondo i magistrati della Dda di Catanzaro, come la cosca di Belcastro mantenesse un solido canale di comunicazione con le ramificazioni al Nord, muovendosi in sintonia con i riferimenti della 'ndrangheta cutrese.