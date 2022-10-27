I residenti in via Tazza all’amministrazione comunale: «A distanza di due mesi quei crateri sono ancora lì»

«A distanza di due mesi quei crateri sono ancora lì». Sono letteralmente esasperati i cittadini residenti in via Tazza nella frazione Piscopio. La strada di accesso alle loro abitazioni è, infatti, sempre più simile a un autentico campo di battaglia. E, nonostante le assicurazioni da parte dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia di un rapido avvio dei lavori di rifacimento del manto stradale – così come riferito dai cittadini – nulla invece è stato fatto. Tutto è come prima, anzi la situazione è stata ulteriormente aggravata dal trascorrere del tempo: il selciato continua pertanto a rimanere pieno di enormi voragini e, in alcuni tratti, sembra addirittura crollato. Una situazione, insomma, da fare paura a chi quotidianamente è costretto a percorrere via Tazza. «L’amministrazione finora è stata assente – tuonano gli interessati – Noi cittadini di via Tazza abbiamo gli stessi diritti di chi abita in altre vie. Chiediamo, quindi, interventi rapidi e risolutivi. Intervenisse questa amministrazione finora inesistente, che pensa di fare dell’ordinario lo straordinario».