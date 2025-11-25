Profondo sconcerto e una ferma indignazione da parte del presidente dell'Aia, Antonio Zappi e del comitato nazionale in merito a episodi di violenza del tutto inaccettabili, il più grave dei quali avvenuto domenica scorsa durante la gara di seconda categoria tra Francica e U.S. Girifalco, disputata a Francica, in provincia di Vibo Valentia.

Un giovane arbitro calabrese di soli diciassette anni, al quale il presidente Zappi e il comitato nazionale rivolgono la piena solidarietà e l'abbraccio dei 33.000 arbitri italiani, è stato colpito con violenza più volte al volto da un calciatore. Tale episodio si aggiunge a diversi altri verificatisi negli ultimi fine settimana in varie regioni italiane, segnali preoccupanti di un clima che non può e non deve essere tollerato.

Calcio choc nel Vibonese, arbitro 17enne picchiato durante la gara finisce in ospedale

Il responsabile dell'aggressione, ripreso anche da immagini televisive, sarà perseguito dall'Associazione in tutte le sedi competenti, federali e non.

Si auspica – sottolinea l'Aia – non solo una risposta sanzionatoria adeguata da parte dell'ordinamento sportivo, ma anche se ne ricorrono i presupposti l'applicazione dell'articolo 583-quater del codice penale, modificato dal Governo per reprimere ed arginare episodi come questo. L'Aia provvederà a inoltrare segnalazione alla commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding, in considerazione della minore età dell'arbitro aggredito, elemento che rende l'accaduto ancora «più grave e inaccettabile».

«Ribadiamo – si legge in una nota – con forza che l'Aia porterà avanti senza sosta la propria battaglia contro ogni forma di violenza sui campi da calcio. Non ci faremo intimidire da chi, con comportamenti irresponsabili e vigliacchi, tenta di rovinare un patrimonio sportivo e sociale che appartiene a tutti. Il calcio è e deve rimanere un luogo di rispetto, educazione e sana competizione. L'Associazione continuerà a lavorare con determinazione per tutelare i propri associati e difendere i valori che fondano questo sport».