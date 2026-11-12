Il messaggio è arrivato alle segreterie di diversi istituti, dal Cosentino al Crotonese. Il dominio utilizzato sarebbe riconducibile a un docente filippino, mentre la falsa rivendicazione evoca attentati e chiede le dimissioni di Giorgia Meloni

Nuova mail, nuove minacce e ancora una volta il nome di Mikhail Andropov a firmare una rivendicazione che ha fatto scattare l'allarme in numerose scuole italiane. La nuova comunicazione è arrivata giovedì 12 novembre, alle 9.39, nelle caselle di posta elettronica delle segreterie scolastiche. E questa volta le segnalazioni hanno raggiunto anche la Calabria, con testimonianze che riferiscono di messaggi recapitati in istituti del Cosentino – a Montalto Uffugo è in corso un’evacuazione – e del Crotonese.

La mail, dal tono più aggressivo rispetto alle precedenti, si intitola «Messaggio dall'Italia. Siete in pericolo» e contiene nuove minacce di attentati. Il mittente sostiene di aver collocato ordigni in diversi luoghi, arrivando a evocare persino Palazzo Chigi, e accompagna le intimidazioni con una richiesta politica: le dimissioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In caso contrario, promette conseguenze ancora più gravi.

Nel testo vengono inserite anche affermazioni su presunte esplosioni e vittime, utilizzate per rendere più credibile la minaccia. Si tratta di dichiarazioni contenute nella comunicazione e non di fatti accertati. La nuova rivendicazione si inserisce nella sequenza di falsi allarmi che da giorni sta costringendo le scuole a gestire emergenze e verifiche, con inevitabili ripercussioni sulle attività didattiche e sulle famiglie.

Il dominio di un docente delle Filippine

Un elemento che accomuna le diverse comunicazioni è il ricorso a identità digitali apparentemente riconducibili a persone estranee alle minacce. La nuova mail sarebbe partita da un dominio associato a un insegnante di scienze delle Filippine, dipendente del ministero dell'Istruzione locale. Anche in questo caso, l'ipotesi è quella di un profilo o di un account sottratto al legittimo titolare.

Il messaggio diffuso il giorno precedente risultava invece provenire da un dominio riconducibile a una studentessa di un'università di Taiwan. Altre comunicazioni avevano utilizzato riferimenti apparentemente collegati alla Colombia. Una successione di tracce digitali geograficamente distanti che, almeno per ora, non dimostra un collegamento con i titolari degli account utilizzati, ma suggerisce il ricorso a identità altrui per mascherare la reale provenienza dei messaggi.

Le segnalazioni dalla Calabria e l'allarme in tutta Italia

La nuova comunicazione sarebbe arrivata in istituti di diverse città italiane. Oltre alle segnalazioni dalla Calabria, vengono riferiti messaggi recapitati in scuole di Catania, Palermo, Faenza, Forlì, Trieste e Salerno. Un fenomeno che continua a mettere sotto pressione dirigenti scolastici, personale e famiglie, chiamati a distinguere tra la necessità di adottare ogni cautela e il rischio di alimentare un panico costruito attraverso comunicazioni non verificate.

A Palermo, nella mattinata di giovedì, è stato evacuato il liceo classico Umberto I. La dirigenza ha comunicato alle famiglie che alla posta elettronica dell'istituto era arrivato un messaggio da un indirizzo sconosciuto, con la minaccia di una strage di studenti e personale entro le 10.50. Pur ritenendo che potesse trattarsi di un falso allarme, la scuola ha deciso in via precauzionale di far uscire anticipatamente gli alunni.

È proprio questo l'effetto concreto della sequenza di messaggi: anche quando la minaccia appare inattendibile, le istituzioni scolastiche non possono permettersi di ignorarla e devono attivare le procedure previste, coinvolgendo le autorità competenti.

La ripetizione delle comunicazioni, la firma ricorrente e il ricorso a profili digitali apparentemente rubati delineano una strategia di intimidazione che punta soprattutto a diffondere paura e disorientamento. Per le scuole calabresi, come per quelle del resto del Paese, la priorità resta attenersi alle indicazioni delle autorità, verificare le informazioni attraverso canali ufficiali ed evitare di rilanciare nelle chat messaggi non confermati. Perché, in questa vicenda, anche la circolazione incontrollata delle minacce rischia di diventare parte del meccanismo con cui viene alimentato il panico.