Focolai dall’entroterra alla costa hanno costretto agli straordinari il personale dei Vigili del fuoco richiamato anche dal turno libero. Situazioni più critiche a Zungri, dove ha perso la vita una donna, e a Zambrone. La prefettura vigila sul fenomeno

La giornata di oggi è stata caratterizzata da numerosi interventi di estinzione incendi, soprattutto di macchia mediterranea e vegetazione, che hanno visto impegnati diverse squadre di Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia. Di particolare rilevanza l’intervento svolto a Zungri, durante il quale, a seguito di un incendio e per cause ancora imprecisate, ha perso la vita una donna di 71 anni.

Altri interventi, informa i Comando provinciale dei Vigili del fuoco, sono stati effettuati nei territori di Ricadi, Sant’Onofrio, Soriano e Nicotera Marina dove le fiamme hanno lambito le abitazioni.

Attualmente sono 19 gli interventi effettuati dalle ore 12 alle ore 19, mentre sono tutt’ora in corso ulteriori 5 interventi, tra cui il più impegnativo in termini di risorse e personale è quello nel comune di Zambrone, per il quale sono impiegate più squadre, richiamate anche in turno libero dal servizio.

Per fronteggiare la situazione è stato utile anche l’impiego dei Vigili Volontari del distaccamento di Filadelfia. Oltre agli interventi sopra segnalati un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla SS 18 nei pressi dell’incrocio per San Calogero.

«Gli eventi di oggi, insieme a quelli delle giornate scorse dimostrano, qualora ce ne fosse bisogno, la necessità di un distaccamento permanente nella zona di Ricadi. Nei prossimi giorni intanto verrà attivato il Distaccamento stagionale nel Comune di Ricadi, così come già fatto negli anni precedenti» ha dichiarato a tal proposito il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia Salvatore Tafaro.

Per fronteggiare la situazione, il prefetto di Vibo Valentia, Guido Nicolò Longo, ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi. «I focolai sviluppatisi sono in atto controllati da squadre dei Vigili del fuoco e della protezione civile – ha fatto sapere la Prefettura -. La viabilità su strade provinciali e autostrade è ordinata. L’unica criticità è stata rilevata sulla linea ferroviaria Briatico Zambrone, ove l’incendio sviluppatosi ha costretto alla momentanea interruzione della linea ferroviaria. Il prefetto, a titolo precauzionale ed a tutela della pubblica e privata incolumità per possibili estensioni del fronte incendi ha deciso di mantenere attivo Centro Coordinamento soccorsi».