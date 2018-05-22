Il giovane è andato a sbattere contro un muro per poi ribaltarsi ed essere sbalzato fuori dall’abitacolo della sua vettura. Inutili i soccorsi

Probabilmente ha perso il controllo della propria vettura in una curva, andando così a sbattere contro un muro e finendo fuori dall’abitacolo. E’ morto così Antonio Arena, 25 anni di Pernocari, frazione di Rombiolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di ieri sera a Pernocari, subito dopo il bivio per Mesiano. Nell’impatto contro un muro di cinta, in seguito al quale l’auto si è ribaltata, il

giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della sua Fiat Punto. Il decesso, a causa del violentissimo trauma cranico, è avvenuto sul colpo. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Inutili i soccorsi.