Il presidente dell’associazione La Tazzina della Legalità chiede alla Commissione regionale interventi per sostenere chi denuncia: «Ristori dopo quattro anni, quando le aziende sono già morte». La vicenda di Tubertini (Guglielmo Caffè): indennizzo negato perché l’incendio del 2022 sarebbe stato appiccato con dei razzi e non con le solite modalità di ‘ndrangheta

Le audizioni di Matteo Tubertini, amministratore delegato della Guglielmo Caffè, e Sergio Gaglianese, presidente della Tazzina della Legalità, riaccendono il dibattito sulla tutela delle vittime della criminalità organizzata. Al centro dell'incontro con la Commissione regionale antindrangheta, svoltosi ieri 11 novembre, le difficoltà degli imprenditori che denunciano, i ritardi nei risarcimenti e la necessità di garantire un sostegno concreto a chi decide di opporsi alle mafie.

Tra le vicende richiamate da Gaglianese figura anche quella dell'imprenditore vibonese Francesco Cascasi, insieme ai casi di Salvatore Barbagallo, Tiberio Bentivoglio e di altre persone sostenute dall'associazione.

«Quando una persona viene lasciata sola dopo aver denunciato la mafia, il problema riguarda tutte le istituzioni, nessuna esclusa», ha affermato Gaglianese, ringraziando il presidente della Commissione Marco Polimeni per l'audizione e chiedendo alla politica di andare oltre le dichiarazioni di solidarietà.

Dal caso Guglielmo Caffè alle proposte per sostenere le vittime

La prima audizione ha riguardato Matteo Tubertini, accompagnato dall'avvocato Attilio Simeone, che ha ricostruito le difficoltà affrontate dalla Guglielmo Caffè dopo l'attentato incendiario del 28 luglio 2022.

Secondo quanto riferito nel corso dell'incontro, la Prefettura di Catanzaro avrebbe respinto la richiesta di ristoro dei danni richiamando, tra le motivazioni, il fatto che la 'ndrangheta non utilizzerebbe abitualmente razzi per incendiare le aziende. Una ricostruzione riportata dagli auditi e sulla quale Gaglianese ha espresso forti perplessità: «Da quando la criminalità organizzata dovrebbe attenersi a un manuale delle modalità convenzionali di intimidazione? Il problema non dovrebbe essere lo strumento utilizzato, ma l'accertamento della matrice criminale dell'attentato e dei presupposti previsti dalla legge».

Tubertini ha inoltre lamentato difficoltà nei rapporti con alcune istituzioni e riferito della revoca del dispositivo di protezione, che gli sarebbe stata comunicata telefonicamente. La decisione, secondo quanto illustrato, è stata impugnata davanti al Tar, che avrebbe disposto una sospensione cautelare. Il legale ha depositato un fascicolo documentale a sostegno delle questioni sollevate.

La seconda audizione è stata dedicata alle proposte della Tazzina della Legalità. Tra le priorità indicate da Gaglianese figura la riforma della legge 44 del 1999, che disciplina gli interventi a favore delle vittime di estorsione e usura.

«Un imprenditore che subisce un attentato, perde fatturato, clienti e credibilità bancaria non può aspettare quattro o cinque anni per ricevere un sostegno economico», ha osservato. «Quando finalmente arriva il ristoro, spesso l'azienda ha già chiuso, i dipendenti hanno perso il lavoro e l'imprenditore è stato travolto dai debiti».

Da qui la richiesta di rendere più rapido il ricorso alle provvisionali, già previste dalla normativa, e di superare gli ostacoli burocratici che possono costringere gli imprenditori a mantenere formalmente attive aziende ormai in grave difficoltà.

L'associazione propone inoltre l'istituzione di uno sportello gratuito antiracket e antiusura, con personale qualificato per assistere le vittime nella presentazione delle domande e nei rapporti con le amministrazioni. «Chi denuncia non deve essere lasciato solo neppure davanti a un modulo», ha sintetizzato Gaglianese.

Un altro tema affrontato riguarda la destinazione dei beni confiscati alle mafie. La proposta è di valutare modifiche normative che consentano di utilizzarli prioritariamente per sostenere e risarcire le vittime della criminalità organizzata. Gaglianese ha richiamato, a questo proposito, il caso di Tiberio Bentivoglio, imprenditore reggino e testimone di giustizia, contestando la richiesta di un canone commerciale per l'utilizzo di un immobile confiscato e la successiva vicenda di sfratto da lui riferita.

A sostegno della necessità di rafforzare la fiducia nelle istituzioni sono stati citati anche i dati sulle domande di accesso ai benefici: secondo i numeri ministeriali richiamati dall'associazione, nel 2025 in Calabria sono state presentate 18 nuove istanze per estorsione e due per usura.

«Sarebbe un grave errore confondere il basso numero delle istanze con la scomparsa del fenomeno», ha ammonito Gaglianese, sottolineando che quei numeri non consentono comunque di quantificare le vittime che scelgono di non denunciare.

Dalle audizioni è emersa infine la disponibilità della Commissione ad approfondire le questioni sollevate. Il vicepresidente Enzo Bruno ha proposto un ulteriore confronto tra i componenti e il presidente Polimeni ha disposto la convocazione di una nuova riunione per valutare possibili iniziative.

La Tazzina della Legalità presenterà un dossier con criticità e proposte operative. «Non pretendiamo miracoli, ma atti concreti», ha concluso Gaglianese. «La vera antimafia non si misura dal numero delle commemorazioni, ma dalla capacità di non abbandonare chi ha avuto il coraggio di dire no alla criminalità».