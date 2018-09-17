<p>Convalida dell’arresto e ritorno in libertà per <strong>Rosario Ventrice,</strong> 71 anni, di <strong>San Calogero</strong>, finito ai domiciliari venerdì sera dopo una perquisizione in casa ad opera dei carabinieri. Questa la decisione del gip del Tribunale di Vibo, Graziamaria Monaco, che non ravvisando esigenze cautelari né gravità indiziaria, ha rimesso in libertà il commerciante in accoglimento delle argomentazioni difensive dell’avvocato Elisa Solano. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28862"></div>\n\n Nel corso della perquisizione, i militari dell’Arma hanno trovato in un vecchio magazzino un<strong> fucile</strong> calibro 12, un <strong>caricatore per pistola,</strong> 13 <strong>colpi</strong> per pistola calibro 38, 25 <strong>cartucce</strong> calibro 357 magnum e sei per fucile calibro 12. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28861"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>